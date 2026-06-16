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Apple может ввести платную подписку на расширенные функции Siri

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple может ввести платную подписку на расширенные функции Siri

Согласно информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple рассматривает возможность перевода части функций голосового ассистента Siri на платную основу. Основным стимулом называют рост расходов на поддержку и развитие ИИ-инфраструктуры.

Базовые возможности ассистента — стандартные команды управления смартфоном и простые ответы на запросы — планируется сохранить в бесплатном доступе. Под платный тариф могут попасть более сложные сценарии: глубокая обработка данных, генерация контента и обработка комплексных запросов. По модели монетизации решение напоминало бы платные версии других ИИ-сервисов.

Определённые шаги в этом направлении уже сделаны: подписчики iCloud+ получают увеличенные лимиты на использование функций Apple Intelligence, тогда как остальные пользователи вынуждены ожидать их обновления.

Обновлённая версия Siri с поддержкой ИИ пока проходит тестирование в бета-версиях iOS 27 и требует доработки. Официально Apple планы по монетизации ассистента не комментировала, однако аналитики Bloomberg расценивают подобный шаг как вероятный.

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