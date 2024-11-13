Apple может столкнуться с штрафом в 38 миллиардов долларов из-за нарушения правил ЕС

Европейский Союз официально обвинил компанию Apple в незаконной дискриминации клиентов, что может привести к штрафу в размере 38 миллиардов долларов. Европейская Комиссия и Сеть по защите прав потребителей объявили о нарушениях, касающихся геолокационной блокировки в различных сервисах Apple, таких как App Store, iTunes Store, Arcade, Books, Podcasts и Apple Music.

Основные обвинения касаются ограничений, которые Apple накладывает на пользователей в зависимости от страны регистрации их аккаунта. Это включает в себя ограничение доступа к определённым платёжным методам, блокировку загрузок приложений из других стран и создание интерфейсов с региональными ограничениями. Например, пользователи сталкиваются с тем, что в приложениях этих сервисов доступен интерфейс только для их страны регистрации, и изменить его довольно сложно, что противоречит правилам ЕС, запрещающим дискриминацию на основе национальности или места жительства.

Европейские правила по защите прав потребителей требуют, чтобы компании не ограничивали доступ к своим сервисам, создавая барьеры на основе географического положения пользователей. Apple предоставлен один месяцдля того, чтобы предложить способы устранения нарушений. В противном случае компания столкнётся с штрафом до 4% от её мирового годового оборота, что на данный момент составляет примерно 38 миллиардов долларов.

Очевидно, что Apple не хочет платить такой крупный штраф, поэтому компания скорее всего предпримет быстрые шаги для исправления ситуации.