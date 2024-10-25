Apple может сократить выпуск гарнитуры Vision Pro

Издание The Information сообщило, что Apple планирует значительно сократить тираж своей премиальной гарнитуры Vision Pro, возможно, вплоть до полного прекращения её производства.

Источники, близкие к компании, утверждают, что на складах имеется достаточное количество устройств для удовлетворения текущего спроса.

Сообщается, что Apple уведомила своего сборщика о необходимости сократить выпуск гарнитуры к ноябрю, что может привести к полной остановке производства к концу года. По информации инсайдеров, у компании есть компоненты для создания 500 000-600 000 гарнитур, в то время как сейчас с конвейера ежедневно выходит около 1000 единиц, хотя на пике производства этот показатель достигал 2000.

Аналитики связывают низкий спрос на Vision Pro с нехваткой контента и высокой ценой устройства, которая составляет $3500. В случае увеличения спроса Apple может быстро нарастить мощности производства, так как заводское оборудование всё ещё доступно.