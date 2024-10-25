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Apple может сократить выпуск гарнитуры Vision Pro

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Издание The Information сообщило, что Apple планирует значительно сократить тираж своей премиальной гарнитуры Vision Pro, возможно, вплоть до полного прекращения её производства.

Источники, близкие к компании, утверждают, что на складах имеется достаточное количество устройств для удовлетворения текущего спроса.

Сообщается, что Apple уведомила своего сборщика о необходимости сократить выпуск гарнитуры к ноябрю, что может привести к полной остановке производства к концу года. По информации инсайдеров, у компании есть компоненты для создания 500 000-600 000 гарнитур, в то время как сейчас с конвейера ежедневно выходит около 1000 единиц, хотя на пике производства этот показатель достигал 2000.

Аналитики связывают низкий спрос на Vision Pro с нехваткой контента и высокой ценой устройства, которая составляет $3500. В случае увеличения спроса Apple может быстро нарастить мощности производства, так как заводское оборудование всё ещё доступно.

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