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Apple может представить свое первое складное устройство в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Согласно новым слухам, Apple может выпустить свои первые складные устройства уже в 2026 году. Информация от Марка Гормана из Bloomberg указывает на возможный запуск складного iPhone или iPad в следующем году.

Пока неясно, какой именно форм-фактор выберет компания — это может быть как складной iPhone, так и iPad, или даже новая линейка складных устройств. Гурман также отмечает, что складной Mac может появиться, но не ранее чем через два года.

Складной iPhone, вероятно, будет выполнен в стиле ноутбука «Fold», а не в формате «Flip».

Тем не менее стоит учитывать, что это всего лишь слухи, и окончательные детали пока не подтверждены.

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