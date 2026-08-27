Apple может представить складной iPhone Ultra 9 сентября

Компания Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября 2026 года. Анонс Apple Event появился на официальном сайте корпорации. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени и продлится около двух часов.

Мероприятие пройдет под лозунгом Surprise and Shine, который можно перевести как «Сюрприз и блеск». Список готовящихся к показу устройств Apple пока официально не раскрыла.

По предположению журналистов MacRumors, главными новинками презентации станут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Вместе с ними компания может показать свой первый складной смартфон, который предположительно получит название iPhone Ultra.

По слухам, все три устройства оснастят новым процессором A20 Pro. Модели серии iPhone 18 Pro также могут получить основную камеру с переменной диафрагмой.

Складной iPhone способен стать первым новым форм-фактором смартфонов Apple после выхода iPhone X в 2017 году. По предварительным данным, устройство получит внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний 7,6-дюймовый дисплей, доступный в разложенном виде.