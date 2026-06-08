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Apple может представить обновлённую Siri с функциями генеративного ИИ на WWDC

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple может представить обновлённую Siri с функциями генеративного ИИ на WWDC

Компания Apple планирует представить существенно обновлённую версию голосового помощника Siri на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 8 июня. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания стремится усилить свои позиции в области генеративного искусственного интеллекта после переноса ранее анонсированных функций. Ожидается, что обновлённая Siri получит более «разговорный» режим взаимодействия и сможет учитывать персональный контекст пользователя, включая данные из почты, сообщений и календаря.

Также ассистент, как предполагается, сможет выполнять несколько связанных команд в рамках одного запроса и взаимодействовать с приложениями на устройствах Apple. Кроме того, компания может открыть разработчикам доступ к интеграции сторонних ИИ-моделей, включая решения Google и OpenAI.

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