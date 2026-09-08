Apple может представить линейку iPhone 18 в два этапа

Apple готовится представить новое поколение смартфонов iPhone 18, однако привычный график выхода устройств может измениться. По данным инсайдеров, компания планирует сначала выпустить флагманские модели, а более доступные версии показать весной 2027 года. Сама Apple пока не подтверждала ни состав линейки, ни разделение презентации на два этапа.

Основная презентация ожидается 9 сентября 2026 года. Предполагается, что её проведёт новый генеральный директор Apple Джон Тернус. Осенью компания может представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон, который в публикациях называют iPhone Ultra. Базовый iPhone 18, обновлённый iPhone 18e и следующее поколение iPhone Air, по предварительным сведениям, появятся позднее.

Внешний вид флагманов, вероятно, не претерпит радикальных изменений. Устройства могут сохранить тройную основную камеру, OLED-дисплеи с частотой обновления до 120 Гц и узнаваемую конструкцию корпуса. Диагональ экрана iPhone 18 Pro оценивается примерно в 6,3 дюйма, а Pro Max — в 6,9 дюйма.

Источники расходятся во мнениях о судьбе Dynamic Island. Некоторые сообщают о возможном уменьшении выреза примерно на 35% и переносе части компонентов Face ID под экран. Другие утверждают, что Apple отложила подобное изменение до следующего поколения смартфонов.

Одним из главных технических новшеств может стать процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается, что новый чип повысит производительность и энергоэффективность флагманов. Стандартные модели, согласно утечкам, получат обычный A20.

Также iPhone 18 Pro приписывают камеру с переменной диафрагмой, до 12 ГБ оперативной памяти и модем C2 собственной разработки Apple. При этом отдельные источники допускают, что переменная диафрагма появится только у Pro Max, а смартфоны для американского рынка сохранят модемы Qualcomm.

Корпус новых флагманов может стать немного толще и тяжелее. В утечках упоминается толщина около 8,8–9 мм и вес примерно 240 г. Среди возможных цветов называются тёмно-вишнёвый, светло-голубой, чёрный и серебристый, однако окончательный набор вариантов пока неизвестен.

По оценке TrendForce, стоимость iPhone 18 Pro может составить от $1249 до $1299, а iPhone 18 Pro Max — от $1349 до $1399. Это примерно на $150–200 дороже предыдущего поколения. Некоторые аналитики допускают повышение до $300, но Apple официально цены не объявляла.

Предварительно, приём заказов может начаться 12 сентября, а продажи — 18 сентября. Точные характеристики, названия моделей, стоимость и график выхода устройств компания должна раскрыть во время официальной презентации.