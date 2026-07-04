Apple может поднять цены на iPhone 18 Pro

На минувшей неделе, после недавнего резкого повышения цен Apple, ситуация вокруг слухов о продукции компании вернулась в более спокойное русло: обсуждались новые подробности о долгожданном сенсорном MacBook, линейке iPhone 18 и другие темы.

Также на этой неделе вышли небольшие обновления iOS, iPadOS и macOS, включающие неожиданно большое количество исправлений безопасности, а кибератака на одного из производственных партнёров Apple вызвала обеспокоенность компании возможной утечкой конфиденциальной информации.

Ранее на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Apple ускоряет разработку линейки чипов M7 для более раннего внедрения возможностей, ориентированных на искусственный интеллект, однако это также означает отказ от выпуска чипов M6 Pro и M6 Max. Это оставляло открытым вопрос, какие процессоры компания планирует использовать в ожидаемом сенсорном MacBook, получившем неофициальное название MacBook Ultra и намеченном к выходу в конце этого года или начале следующего. По последним данным Bloomberg, в этом устройстве будут применяться чипы M5 Pro и M5 Max — те же, что используются в текущих моделях MacBook Pro с марта, из-за чего к моменту выхода MacBook Ultra они могут оказаться почти годовалыми, что способно разочаровать часть пользователей, ожидавших новинку.

Что касается базовой модели MacBook Pro на обычном чипе M5, по данным Bloomberg, в конце этого года ожидается версия с чипом M6, а обновлённая модель с чипом M7, соответствующая MacBook Ultra, должна выйти в первой половине 2027 года.

Также стало известно, что младшие модели iPhone 18, запуск которых ожидается весной 2027 года, получат оперативную память объёмом 9 ГБ вместо прежних 8 ГБ, — об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо. Речь, вероятно, идёт о моделях iPhone 18 и iPhone 18e, выход которых ожидается в марте-апреле 2027 года. Это несколько расходится с более ранними слухами о 12 ГБ оперативной памяти в iPhone 18, тем более что часть функций iOS 27, представленных на конференции WWDC в прошлом месяце, доступна только на устройствах с не менее чем 12 ГБ памяти.

Ранее в конце июня выяснилось, что производственный партнёр Apple в Индии, компания Tata, подвергся кибератаке, в результате которой в даркнете оказались конфиденциальные документы Apple и других компаний. В Apple выразили обеспокоенность утечкой, поскольку файлы содержат подробную информацию о комплектующих и поставщиках для готовящихся к выпуску iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Часть данных, включая отдельные изображения и видео, уже распространяется в сети, однако компания, по имеющимся сведениям, предпринимает меры по ограничению их дальнейшего распространения.

Помимо истории с утечкой, о iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, ожидаемых в сентябре, уже известно немало деталей. Среди последних слухов — предположения о лотке для SIM-карты в тёмно-вишнёвом цвете, а также утечка схемы материнской платы с новой компоновкой чипа A20 Pro, где оперативная память расположена рядом с основным процессором, а не над ним. Потенциальным покупателям стоит быть готовыми и к возможному росту цен: по оценке одной из аналитических компаний, Apple может повысить стоимость новых моделей по сравнению с текущей линейкой iPhone 17 Pro примерно на 15 445 рублей.

На этой неделе Apple также выпустила обновления 26.5.2 для iOS, iPadOS и macOS Tahoe, устранившие более 25 уязвимостей безопасности. В компании отметили, что решили выпустить эти исправления раньше запланированного срока, поскольку развитие технологий искусственного интеллекта упрощает и ускоряет использование раскрытых уязвимостей злоумышленниками.

Кроме того, стало известно, что ещё в феврале Apple уведомила Европейскую комиссию о приобретении отдельных активов и праве найма ряда сотрудников компании Rabbit 3 Times — разработчика отмеченного наградами приложения Play. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Еврокомиссии на этой неделе после четырёхмесячного периода ожидания. Play представляло собой приложение для Mac и iPhone, позволявшее дизайнерам создавать прототипы интерфейсов iPhone-приложений с использованием фреймворков SwiftUI и затем передавать их в Xcode. В 2025 году приложение получило награду Apple Design Award за инновации, однако на сегодняшний день оно недоступно в App Store, а планы Apple относительно связанной с ним интеллектуальной собственности пока неизвестны.