Apple может изменить 12-летнюю стратегию производства чипов

Корпорация Apple рассматривает возможность частичного отказа от эксклюзивного сотрудничества с тайваньской компанией TSMC, которая с 2014 года являлась единственным производителем процессоров для устройств Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в цепочке поставок.

По данным издания, Apple изучает варианты передачи производства части процессоров начального уровня другому подрядчику. Причиной стали изменения на рынке полупроводников, в том числе усиление сотрудничества TSMC с Nvidia и другими разработчиками решений для искусственного интеллекта. На фоне роста спроса со стороны ИИ-сектора конкуренция за производственные мощности заметно усилилась.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что конкретные партнёры пока не названы, однако ранее в отрасли обсуждалась возможность привлечения Intel. По появлявшимся оценкам, Intel может начать выпуск процессоров для младших моделей iPhone в 2027–2028 годах. Аналитик GF Securities Джефф Пу ранее заявлял, что ожидает соглашения между Apple и Intel по производству части чипов A21 или A22 для бюджетных моделей смартфонов, начиная с 2028 года.

Потенциальное возобновление сотрудничества с Intel может затронуть и другие устройства Apple. Аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо сообщал, что поставки чипов серии M для отдельных моделей Mac и iPad могут начаться уже в середине 2027 года. Для этого Apple планирует задействовать техпроцесс Intel 18A. При этом участие Intel в разработке процессоров для iPhone не рассматривается — компания может быть привлечена исключительно в роли производителя.

Как отмечается в публикации, диверсификация цепочки поставок может стать для Apple важным шагом, поскольку Nvidia, по данным источников, обошла Apple и стала крупнейшим клиентом TSMC. Одновременно растёт давление со стороны производителей памяти: Samsung и SK Hynix, как сообщается, добились возможности пересматривать ценовые условия поставок оперативной и NAND-памяти.

На недавней телефонной конференции генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что рост цен на чипы памяти оказал минимальное влияние на валовую маржу компании в прошлом квартале, однако в текущем квартале эффект может быть более заметным. По его словам, Apple рассматривает различные варианты реагирования на изменения рыночной конъюнктуры.

По итогам последнего квартала Apple отчиталась о рекордной выручке в 143,8 млрд долларов, что на 16% превышает показатель годичной давности. Компания также прогнозирует рост выручки на 13–16% в годовом выражении и валовую маржу на уровне 48–49% в текущем квартале.