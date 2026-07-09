Apple изучает возможность запуска более крупных ИИ-моделей на iPhone

Компания Apple провела переговоры со стартапом PrismML относительно возможного использования технологий этой компании для запуска на iPhone значительно более крупных моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Information. Согласно материалу, разработчикам PrismML удалось адаптировать модель Qwen 3.6 — открытую большую языковую модель компании Alibaba — таким образом, чтобы она полностью работала непосредственно на iPhone 17 Pro. Данная модель насчитывает 27 миллиардов параметров, что превышает показатель собственной модели Apple под названием AFM 3 Core Advanced, работающей на устройстве и имеющей 20 миллиардов параметров. Именно эта модель Apple отвечает за такие функции iOS 27, как более выразительные голоса Siri и улучшенный систем­ный ввод текста на моделях iPhone 17 Pro и iPhone Air.

В отличие от AFM 3 Core Advanced, в модели Qwen 3.6 все параметры могут быть активны одновременно. Как отмечается в материале, модель Apple использует так называемую разреженную архитектуру, при которой единовременно задействуется лишь от 1 до 4 миллиардов параметров, тогда как в решении PrismML активны сразу все 27 миллиардов параметров. Возможность запуска более крупных моделей непосредственно на iPhone позволила бы Apple переносить больше функций Apple Intelligence на устройство вместо серверов Private Cloud Compute, что могло бы снизить издержки компании и дополнительно повысить уровень конфиденциальности пользователей.