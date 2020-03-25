Американская компания ранее останавливала выпуск своей продукции на территории Китая, что также было связано с коронавирусом.

Недавно китайские заводы восстановили свою работу, но теперь Apple из-за коронавируса останавливает выпуск iPhone в Индии.

Остановка производства связана с необходимостью предотвратить распространение вируса.

В городе Ченнай, где и находится завод Apple, запретили собрания с участием более 4 человек в одном месте.

Все заводы (не только Apple) вынуждены временно прекратить производство.

Пока введенные запреты действуют на период с 24 по 31 марта, но в любой момент карантин могут продлить.