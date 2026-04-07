Apple испытывает трудности с выпуском первого складного iPhone

Apple столкнулась с проблемами на этапе инженерного тестирования первого складного iPhone, что может отразиться на сроках массового производства и поставок, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

Возникшие в ходе разработки сложности оказались более серьёзными, чем ожидалось, и их устранение требует больше времени. Некоторые поставщики уже получили уведомления о возможной задержке производства компонентов.

По данным издания, в худшем случае инженерные проблемы способны отсрочить первые поставки складного iPhone на несколько месяцев.