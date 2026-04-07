Главная » Новости

Apple испытывает трудности с выпуском первого складного iPhone

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple столкнулась с проблемами на этапе инженерного тестирования первого складного iPhone, что может отразиться на сроках массового производства и поставок, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

Возникшие в ходе разработки сложности оказались более серьёзными, чем ожидалось, и их устранение требует больше времени. Некоторые поставщики уже получили уведомления о возможной задержке производства компонентов.

По данным издания, в худшем случае инженерные проблемы способны отсрочить первые поставки складного iPhone на несколько месяцев.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.