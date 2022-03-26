Apple iPhone SE 5G впервые будет сделан из низкоуглеродистого алюминия

Первым телефоном Apple, изготовленным из низкоуглеродистого алюминия, выпущенным в рамках инвестиционной инициативы «Зеленые облигации» стоимостью 4,7 млрд долларов, станет новый iPhone SE , сообщила компания в пресс-релизе.

Этот шаг логичен, так как это самый дешевый iPhone с поддержкой 5G , который будет продаваться многомиллионными тиражами, поэтому чем более экологичный Apple сможет его изготовить, тем лучше. Алюминий для его рамы производится по технологии безуглеродной плавки ELYSIS, производимой в Центре промышленных исследований и разработок в Квебеке с использованием гидроэнергетики.

Новый процесс плавки алюминия ELYSIS может производить партии очищенного первичного алюминия за счет выделения в воздух кислорода вместо парниковых газов. По словам Винсента Криста, генерального директора ELYSIS: