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Apple iPhone SE 5G впервые будет сделан из низкоуглеродистого алюминия

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Первым телефоном Apple, изготовленным из низкоуглеродистого алюминия, выпущенным в рамках инвестиционной инициативы «Зеленые облигации» стоимостью 4,7 млрд долларов, станет новый iPhone SE , сообщила компания в пресс-релизе.

Этот шаг логичен, так как это самый дешевый iPhone с поддержкой 5G , который будет продаваться многомиллионными тиражами, поэтому чем более экологичный Apple сможет его изготовить, тем лучше. Алюминий для его рамы производится по технологии безуглеродной плавки ELYSIS, производимой в Центре промышленных исследований и разработок в Квебеке с использованием гидроэнергетики.

Новый процесс плавки алюминия ELYSIS может производить партии очищенного первичного алюминия за счет выделения в воздух кислорода вместо парниковых газов. По словам Винсента Криста, генерального директора ELYSIS:

Это первый случай, когда алюминий был произведен с такой коммерческой чистотой, без каких-либо выбросов парниковых газов и в промышленных масштабах. Продажа компании Apple подтверждает интерес рынка к алюминию, произведенному с использованием нашей передовой технологии безуглеродной плавки ELYSIS. Сегодняшнее объявление доказывает, что ELYSIS, совместное предприятие Alcoa и Rio Tinto, смог воплотить идею в реальность. Мы рады работать вместе с Apple над этим достижением, которое может привести к долгосрочным изменениям в производстве алюминия.

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