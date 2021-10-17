Apple iPhone 13 Pro превзошел Nokia 3310 в тесте на падение

Функциональные телефоны Nokia рекламируются как практически неразрушимые, однако новый тест на падение показал, что у этих телефонов может появиться новый конкурент в этом отношении. Nokia 3310 только померились против Apple , iPhone 13 Pro и результаты могут вас удивить.

Странное сравнение этих двух устройств в тестах на падение было получено на техническом канале YouTube под названием TechRax . В видео он показывает, как последний флагман гиганта из Купертино идет вразрез с классическим устройством Nokia, которое, как известно, очень надежно. Хотя результаты могут уже показаться вам очевидными, Nokia, очевидно, легко выиграла, но, на удивление, это оказалось не так. Мы видим, что Nokia 3310 идет первой в тесте на падение с винтовой лестницы.

В свою очередь, телефон ударился о перила и буквально разлетелся на части. Хотя 3310 не обязательно разбивался, его просто разобрали на различные части, похожие на LEGO, из-за огромной силы падения. С другой стороны, iPhone 13 Pro упал не один раз, не дважды, а целых три раза. При первом падении задняя стеклянная панель iPhone треснула, но передняя панель осталась относительно невредимой.

Другими словами, керамический щиток действительно пригодился. Однако вторая капля, наконец, треснула дисплей в правом нижнем углу, а задняя панель раскололась еще сильнее. Но это все равно неплохой результат, учитывая, что во втором падении устройство упало еще ниже по винтовой лестнице. Третье и последнее падение, на удивление, также не повлияло на устройство, и на передней панели появилось еще несколько трещин.

В остальном устройство выглядело более-менее нормальным, без видимых проблем с производительностью или каких-либо проблем с камерой. К сожалению, судьба Nokia 3310 не была раскрыта, хотя мы можем предположить, что он выжил, поскольку, несмотря на разрушение корпуса, старые функциональные телефоны обычно ломались при падении, и простая сборка клавиатуры, аккумулятора и задней панели обычно сделал телефон как новый. Но, тем не менее, Apple явно сделала все возможное, чтобы выпустить свой последний флагман iPhone 13.