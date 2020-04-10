Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-19

Американские компании Google и Apple объединят усилия для создания системы, которая позволит отслеживать людей, заболевших коранавирусом.

О сотрудничестве с целью создания новой технологии Google и Apple написали на своих сайтах. Компании отмечают, что новая разработка будет работать на уровне операционных систем.

Решение крупнейших в мире IT-компаний поможет специалистам из здравоохранения. Они после изучения заболевания выяснили, что отслеживание контактов позволит сдержать распространение опасного вируса.

Интерфейс для отслеживания заболевших будет представлен в мае. Он будет работать через программы от государственных органов здравоохранения.