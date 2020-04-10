Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-19

Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-1910.04.2020 23:02
Американские компании Google и Apple объединят усилия для создания системы, которая позволит отслеживать людей, заболевших коранавирусом.
О сотрудничестве с целью создания новой технологии Google и Apple написали на своих сайтах. Компании отмечают, что новая разработка будет работать на уровне операционных систем.
Решение крупнейших в мире IT-компаний поможет специалистам из здравоохранения. Они после изучения заболевания выяснили, что отслеживание контактов позволит сдержать распространение опасного вируса.
Интерфейс для отслеживания заболевших будет представлен в мае. Он будет работать через программы от государственных органов здравоохранения.
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