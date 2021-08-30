Apple и Google подвергаются проверке в Южной Корее из-за правил оплаты приложений

В Южной Корее Google и Apple подвергаются критике из-за правил оплаты в приложениях. Обе компании подверглись критике со стороны правительства Южной Кореи, которое рассматривает вопрос о запрете их правил оплаты, который также потенциально может подорвать их доминирование в отрасли.

Согласно отчету TechCrunch, гигант поисковых систем из Купертино сталкивается с проблемами в Южной Корее из-за их установленных правил в отношении того, как сторонние приложения в их магазинах приложений взимают плату за услуги. В начале этого месяца парламентский комитет страны принял закон, запрещающий обеим фирмам взимать комиссионные с разработчиков программного обеспечения при покупке приложений. На данный момент этот законопроект является первым в мире.

Кроме того, в настоящий момент отложено окончательное голосование по этому запланированному запрету правил платежей Google и Apple всеми членами Национального собрания, которое должно было состояться на пленарном заседании в тот же день. В сообщениях СМИ говорилось, что пленарное заседание было перенесено на 30 августа. Если новый законопроект будет принят, Южная Корея станет первой страной, которая запретила глобальным технологическим компаниям взимать плату со сторонних разработчиков за оплату приложений.

Законопроект был назван «Законом против Google» и был одобрен законодательным и судебным комитетом Национального собрания для внесения изменений в Закон о телекоммуникационном бизнесе. В заявлении Apple говорится, что «предлагаемый Закон о телекоммуникационном бизнесе подвергнет пользователей, которые покупают цифровые товары из других источников, риску мошенничества, подорвет их защиту конфиденциальности, затруднит управление своими покупками, а также такие функции, как« Попросить купить »и Родительский контроль станет менее эффективным. Мы считаем, что доверие пользователей к покупкам в App Store снизится в результате этого предложения, что приведет к уменьшению возможностей для более чем 482 000 зарегистрированных разработчиков в Корее, которые на сегодняшний день заработали более 8,55 триллиона вон на Apple».

Источник — Astera.