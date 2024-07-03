Apple хочет продать не менее 100 млн смартфонов серии iPhone 16

Компания Apple активно готовится к запуску новой серии своих смартфонов. В сети регулярно появляются новые подробности о новинках, а теперь стало известно еще и о планах компании по объему выпуска моделей.

Как стало известно, яблочная компания заказала около 100 миллионов процессоров A18 у TSMC. То есть Apple уверена в успехе линейки, учитывая, что для прошлогодних моделей она заказывала до 90 млн процессоров.

Эксперты говорят, что Apple уверена в реализации планов по объему продаж в том числе и благодаря новой функции iOS 18 — Apple Intelligence, для работы которой требуется минимум iPhone 15 Pro.

То есть пользователи, которые уже купили iPhone 15 или iPhone 15 Plus, не смогут использовать эту функцию, если не перейдут на iPhone 15 Pro или не приобретут iPhone 16.

Стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут использовать чип A18, который, вероятно, будет основан на дизайне чипа A17 Pro, используемого в iPhone 15 Pro.

А вот iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат новый чип A18 Pro с улучшенным нейронным двигателем, что обеспечит лучшую производительность искусственного интеллекта и машинного обучения.