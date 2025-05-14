Apple теряет рынок Китая: поставки iPhone упали на 50%

Поставки iPhone на китайский рынок резко сократились в марте 2025 года, показав спад на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT). Количество проданных смартфонов иностранных брендов, среди которых преобладает продукция Apple, упало до 1,89 миллиона единиц против 3,75 миллиона годом ранее.

В результате доля Apple на китайском рынке снизилась до приблизительно 8%, тогда как местные производители теперь занимают 92% от общего объема поставок. За весь первый квартал поставки иностранных брендов упали на 25%, несмотря на рост общего объема рынка смартфонов в Китае на 3,3%.

По данным Counterpoint Research, лидерство на рынке сейчас удерживает Huawei с долей 19,4%. Далее следуют Vivo (17%), Xiaomi (16,6%) и Oppo (14,6%). Apple замыкает пятёрку с результатом 14,1%.

Причинами снижения эксперты называют как усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских брендов, так и внутренние меры государственной поддержки. В частности, действует программа субсидирования, при которой покупатели получают 15% возврат при приобретении устройств стоимостью до 6000 юаней. Стартовая цена базовой модели iPhone 16 составляет 5999 юаней, что делает её менее привлекательной для участников программы.

Кроме того, аналитики указывают на замедленные темпы внедрения Apple технологий искусственного интеллекта, что ограничивает её привлекательность на быстро меняющемся китайском рынке.

На фоне снижения продаж компания начала корректировку цен, включая снижение стоимости некоторых моделей iPhone 16 Pro в преддверии торгового фестиваля «618». Генеральный директор Apple Тим Кук в недавнем отчёте о доходах отметил, что выручка от Большого Китая снизилась на 2% в квартале, закончившемся в марте. Хотя это улучшение по сравнению с падением на 11% в праздничном квартале 2024 года, проблемы компании на ключевом рынке остаются актуальными.