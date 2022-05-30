Компания Apple готовится представить операционную систему Reality OS для устройств AR и VR

Упоминание RealityOS уже находили разработчики в логах App Store, теперь точно нет сомнений в том, что компания Apple выпустит новую операционную систему.

Американская корпорация зарегистрировала товарный знак RealityOS. По слухам, это будет операционная система для гарнитуры смешанной реальности, которую могут представить уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что гарнитуру смешанной реальности уже показали совету директоров Apple.

По слухам, ее могут анонсировать уже на конференции разработчиков WWDC 2022. По другим данным гарнитуру представят позже, так как в ней еще есть ряд проблем, и одна из них перегрев.