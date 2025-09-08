Apple готовится к презентации iPhone 17 и новых моделей Apple Watch

Менее чем через неделю состоится ожидаемое мероприятие Apple, посвящённое анонсу iPhone 17. В последнем выпуске The MacRumors Show обсуждаются все ожидаемые новинки, а в специальном бонусном эпизоде без рекламы ведущие беседуют с режиссёром Кейси Лакоб о её новом фильме «Everything to Me», посвящённом Стиву Джобсу.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также Apple Watch SE 3, Series 11 и Ultra 3.

iPhone 17 получит слегка увеличенный экран с тонкими рамками и чип A19. Модель iPhone 17 Air предложит радикально тонкий дизайн с одной основной камерой и фирменным модемом C1. iPhone 17 Pro и Pro Max могут получить алюминиевый корпус с прозрачным элементом для беспроводной зарядки, большой выступ камеры на всю ширину задней панели, изменённое расположение логотипа, 48-мегапиксельную телекамеру, увеличенное время работы батареи, более яркий дисплей и новую термическую архитектуру. Возможно появление функции обратной беспроводной зарядки.

Вся линейка будет оснащена фронтальными камерами на 24 Мп, дисплеями ProMotion с частотой до 120 Гц и кастомными чипами для Bluetooth и Wi-Fi. Air и Pro версии, вероятно, получат 12 ГБ оперативной памяти и чип A19 Pro. Также ожидаются новые цвета и аксессуары, включая тканевые чехлы TechWoven и ремни Crossbody Strap.

Apple Watch SE 3, возможно, получит увеличенный экран, чип S11 и пластиковый корпус, что позволит снизить цену. Series 11 предложит чип S11, 5G RedCap на сотовых моделях, функцию Sleep Score и возможность обнаружения гипертонии. Apple Watch Ultra 3 добавят более крупный OLED-дисплей с широким углом обзора, повышенной частотой обновления и спутниковую связь.

Также на мероприятии могут представить AirPods 3 с изменённым дизайном, кнопкой для сенсорного сопряжения, улучшенным звуком, активным шумоподавлением, датчиком пульса и мониторингом температуры тела. Презентация пройдёт во вторник, 9 сентября, в 10:00 по тихоокеанскому времени.

В бонусном выпуске The MacRumors Show обсуждается фильм «Everything to Me», рассказывающий о девушке, выросшей в Силиконовой долине под влиянием возвращения Стива Джобса в Apple. Фильм полон отсылок для поклонников компании. Новый выпуск доступен на YouTube-канале шоу.