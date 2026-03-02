Apple готовится к крупной презентации новых продуктов с 2 по 4 марта

После выпуска нового AirTag в январе, Apple анонсировала серию презентаций своих продуктов 2026 года. Генеральный директор компании Тим Кук отметил, что впереди «большая неделя», а официальные анонсы начнутся в понедельник, 2 марта.

Сообщается, что с 2 по 4 марта Apple представит как минимум пять новых устройств, среди которых ожидаются более доступный MacBook, iPhone 17e и другие. Возможны также новинки, включая iPad Air с чипом M4, iPad 12 с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence, MacBook Air с M5 и MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max. Обновления Apple TV и HomePod mini также обсуждаются, однако пока неизвестно, будут ли они анонсированы на этой неделе.

Для презентаций компания пригласила избранных журналистов и создателей контента на мероприятие «Apple Experience» в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае в среду, 4 марта, в 9:00 по восточному времени США. Участники смогут лично опробовать новые продукты, которые будут представлены в течение недели.