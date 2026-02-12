Apple готовит запуск iPhone 17e на фоне дефицита 16e

Запасы смартфона iPhone 16e в розничных магазинах Apple практически исчерпаны на фоне подготовки к выпуску новой модели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на журналиста Марка Гурмана и источники внутри компании.

По данным издания, складские остатки iPhone 16e фактически закончились, а поставки планшетов iPad Air также существенно сократились. На этом фоне ожидается скорый анонс iPhone 17e, который может быть представлен в ближайшие недели.

Новому смартфону приписывают ряд технических обновлений. В частности, устройство может получить процессор A19, поддержку MagSafe, модем C1X, а также чип N1, отвечающий за работу Bluetooth, Wi-Fi и Thread. Предполагается, что стартовая цена модели сохранится на уровне 599 долларов.

Помимо смартфона, компания готовит обновления в линейке планшетов. Ожидается выход базового iPad 12-го поколения и новой версии iPad Air. Существенных изменений в дизайне не прогнозируется — основным обновлением должны стать процессоры. Базовый iPad может получить чип A18, тогда как iPad Air — процессор M4.

Информация о подготовке к релизу совпадает с сокращением складских запасов текущих моделей, что традиционно предшествует обновлению продуктовой линейки.