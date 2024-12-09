Инсайдерам удалось выяснить подробности обновления ноутбуков компании Apple. Если верить источникам, Apple готовит заметные изменения в дизайне ноутбуков MacBook Pro, что связано с переходом mini-LED на OLED-экраны.

Вместе с этим специалисты компании уберут из ноутбуков так называемую «челку», вместо которой появится компактное отверстие для камеры.

Новые MacBook Pro с OLED-дисплеями будут доступны в размерах 14 и 16 дюймов и ожидаются в период с 2026 по 2027 год. Apple, скорее всего, применит гибридную OLED-технологию, аналогичную той, что используется в iPad Pro.

Также рассматривается возможность внедрения функции Dynamic Island, аналогичной той, что используется в iPhone, позволяющей отображать активные процессы, такие как запись голоса или подключения.

Кроме того, Apple планирует перейти на OLED-дисплеи и в других устройствах. Например, iPad mini может получить OLED в конце 2026 года, а iPad Air — в 2027 году. MacBook Air, ожидаемый в 2028 году, скорее всего, сохранит вырез-чёлку. Также в этом году может выйти складное устройство с OLED-экраном.