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Apple готовит заметно обновлённые MacBook Pro с OLED-дисплеями

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple может представить новые MacBook Pro в течение ближайших полутора месяцев. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, обновление затронет не только процессоры, но и конструкцию ноутбуков.

Ожидается, что новые модели станут тоньше и легче, получат OLED-дисплеи с поддержкой сенсорного управления, а привычный вырез в экране заменят на область в стиле Dynamic Island.

Также сообщается о переработанной внутренней компоновке устройств. В линейке могут использоваться чипы M5 Pro и M5 Max.

Точная дата презентации и стоимость новых MacBook Pro пока не раскрываются.

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