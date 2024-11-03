Apple готовит выпуск новых гаджетов весной 2025 года

Издание 9to5Mac сообщило, что в первой половине 2025 года Apple представит как минимум четыре новых продукта. Среди них ожидаются:

iPhone SE: Этот недорогой смартфон впервые в серии получит OLED-дисплей и сенсор Face ID. Также предполагается, что он станет первым телефоном Apple с фирменным модемом. iPad: Будет обновлён доступный планшет — 11-е поколение, которое, вероятно, будет оснащено чипом A18 и поддержкой нейросети Apple Intelligence. MacBook Air: Ожидается обновление линейки ультрабуков с новым процессором M4. iPad Air: Для этого планшета уже разработана новая беспроводная клавиатура Magic Keyboard, хотя подробности о самом устройстве пока не раскрыты.

Кроме того, возможно, Apple анонсирует новое поколение умной метки AirTag и обновления для профессиональных компьютеров Mac Studio и Mac Pro.