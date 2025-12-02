Apple готовит выпуск iOS 26.2 в декабре — дата и нововведения

Apple планирует выпустить финальное крупное обновление iOS в этом году — версию 26.2, ожидаемую в декабре. На данный момент уже вышли три бета-версии, четвертая или релиз-кандидат может появиться на этой неделе, что позволит запуску обновления состояться уже на следующей неделе.

Ранее Apple традиционно выпускала обновления x.2 в середине декабря. Например, iOS 18.2 RC вышла 5 декабря с релизом 11 декабря, iOS 17.2 RC — 5 декабря с запуском 11 декабря, а iOS 16.2 и 15.2 — RC в начале декабря с релизом во второй неделе месяца. На основании этих данных предполагается, что iOS 26.2 может выйти ориентировочно 15–16 декабря, хотя компания может ускорить процесс и запустить обновление уже 11 декабря.

Что касается новшеств, iOS 26.2 не станет глобально крупным обновлением для большинства пользователей, кроме Японии, но включает ряд полезных функций:

Напоминания: возможность запускать будильник вместе с напоминанием, с опциями остановки и повтора.

Экран блокировки: регулировка прозрачности Liquid Glass для часов.

AirDrop: генерация одноразового кода для обмена файлами с пользователями вне контактов в течение 30 дней.

Sleep Score: диапазоны оценки сна скорректированы для более точного отражения самочувствия после ночи.

Live Translation: поддержка AirPods для живого перевода расширена на Европу.

Япония: пользователи смогут загружать приложения из альтернативных магазинов и заменять Siri другим голосовым ассистентом.

После выхода iOS 26.2 ожидается появление первой беты iOS 26.3, вероятно сразу после релиза обновления, но новые версии x.3 обычно содержат внутренние улучшения, а не заметные функции для пользователей.