Новое поколение планшета внешне мало чем будет отличаться от предшественника, но получит улучшенную аппаратную начинку.

Как сообщают зарубежные источники, Apple готовит выпуск 11-го поколения базового iPad с A17 Pro и 8 ГБ ОЗУ.

Переход с чипа A14 Bionic на A17 Pro, впервые представленный в iPhone 15 Pro, обеспечит примерно 40% прироста производительности.

Увеличение объема оперативной памяти вдвое позволит пользователям лучше справляться с многозадачностью и запускать более сложные приложения.

Кроме того, 11-е поколение iPad может стать первым базовым устройством с поддержкой новых AI-функций Apple, включая Genmoji и обновлённую Siri.

Другие возможные обновления включают поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также функцию Stage Manager, ранее доступную только на более мощных моделях.

Хотя прошло много времени с выхода iPad 10-го поколения, его дизайн останется прежним, так как компания, похоже, решила сосредоточится на улучшении внутренних компонентов.