Apple готовит ультратонкий iPhone, Samsung отвечает Galaxy S25 «Slim»

Согласно недавним слухам, Apple разрабатывает ультратонкую версию iPhone, которая может называться «iPhone 17 Slim» или «iPhone 17 Air». Хотя до выхода устройства ещё почти год, Samsung, в свою очередь, планирует выпустить Galaxy S25 «Slim» для конкуренции с Apple.

Информация о модели SM-S937, которая относится к Galaxy S25, появилась на сайте SmartPrix. Отмечается, что Samsung разрабатывает «тонкую» версию Galaxy S25, которая будет представлена в следующем году наряду с другими моделями серии S25.

Неясно, насколько тонким будет новый телефон Galaxy, но Samsung стремится опередить Apple в гонке за самый тонкий смартфон 2025 года.

По слухам, Apple заменит вариант iPhone «Plus» на сверхтонкую версию, оснащённую одной задней камерой и меньшим вырезом для фронтальной камеры и датчиков. Ожидается, что iPhone 17 Air станет одним из первых устройств с новым 5G модемом от Apple.

Линейка iPhone 17, включая iPhone 17 Air, должна быть анонсирована и выпущена в сентябре 2025 года. Однако возможны изменения в сроках из-за проблем с производством и поставками.