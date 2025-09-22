Apple готовит складной iPhone с дизайном «двух iPhone Air из титана»

Следующий складной iPhone, по информации Bloomberg, будет иметь сверхтонкий корпус и конструкцию, напоминающую «два iPhone Air из титана, соединённые по петле». Об этом сообщил Марк Гурман в разделе вопросов и ответов своей рассылки Power On.

По его словам, устройство станет первой складной моделью Apple и сочетает в себе форму самого тонкого iPhone с передовыми технологиями сгиба. Ожидается, что цена составит не менее $2 000.

На прошлой неделе Apple представила новый iPhone Air толщиной 5,64 мм — самый тонкий смартфон компании на данный момент, хотя он чуть толще iPad Pro M4 с толщиной 5,3 мм.

Производство складного iPhone будет осуществляться на заводах Foxconn в Китае, несмотря на ранее обсуждавшиеся варианты выпуска в Индии. Устройство планируется выпустить в 2026 году примерно в традиционный осенний период презентаций Apple.

Согласно аналитикам, складной iPhone получит 7,8-дюймовый внутренний экран и 5,5-дюймовый внешний, систему Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID, титановый корпус, двойную основную камеру и фронтальную камеру для использования в сложенном и разложенном виде.

Модель станет участником растущего рынка складных смартфонов, где доминирует серия Galaxy Z от Samsung, и составит конкуренцию после долгого периода разработки Apple в этом сегменте.