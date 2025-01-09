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Apple готовит серьезное обновление для MacBook Pro к 2026 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Apple только что выпустила обновлённую версию MacBook Pro с процессором M4, а в конце 2025 года ожидается модель с M5.

Однако наибольшее внимание привлекает новая версия, которая появится в конце 2026 года и может стать самым масштабным обновлением за всю историю.

Согласно слухам, MacBook Pro будет полностью переработан и станет тоньше и легче, что вызывает интерес у пользователей, помнящих проблемы с предыдущими моделями.

Важным изменением станет и дисплей, который получит OLED-матрицу без выемки, что улучшит его внешний вид.

В 2025 году ожидается выход MacBook Pro с процессором M5, а в 2026 году — с M6, включая новые модемы Apple 5G. Кроме того, есть вероятность, что новый MacBook Pro станет первым с сенсорным экраном, а также OLED-дисплеем.

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