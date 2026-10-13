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Apple готовит презентацию новых MacBook Pro, iMac и iPad mini на 27 октября

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple готовит презентацию новых MacBook Pro, iMac и iPad mini на 27 октября

Компания Apple планирует провести двухдневное мероприятие для блогеров и представителей медиа в Лос-Анджелесе 27–28 октября 2026 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Ожидается, что компания представит обновленные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с сенсорными OLED-экранами, процессорами M5 Pro и M5 Max, Dynamic Island и облегченным корпусом. Также рассматривается возможность появления встроенной сотовой связи.

Среди других предполагаемых новинок — 24-дюймовый iMac с процессором M6, базовый 14-дюймовый MacBook Pro на том же чипе и iPad mini восьмого поколения. Компактному планшету приписывают OLED-дисплей, чип A20 Pro, обновленную акустическую систему и защиту от воды.

Кроме того, к концу октября ожидается выход Mac Studio с поддержкой до 512 ГБ оперативной памяти.

Вместо традиционной презентации с прямой трансляцией Apple, предположительно, организует закрытые демонстрации устройств для приглашенных авторов. Новинки могут анонсировать 27 октября, однако официального подтверждения программы пока нет.

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