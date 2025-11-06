Apple готовит обновлённую платформу умного дома к 2026 году

Компания Apple планирует масштабное обновление своей экосистемы умного дома в 2026 году. С момента запуска платформы HomeKit прошло более десяти лет, и теперь производитель намерен модернизировать её, чтобы соответствовать современным решениям с искусственным интеллектом, которые уже внедряют Google и Amazon.

Ключевым элементом обновления станет устройство под названием Home Hub — центральный элемент управления умным домом. Оно позволит контролировать домашние устройства, слушать музыку, совершать видеозвонки, просматривать погоду, фотографии, заметки и события календаря, а также взаимодействовать с голосовым помощником Siri.

Home Hub получит 7-дюймовый экран, схожий по размеру с двумя iPhone, расположенными рядом. Разрабатываются две версии устройства: настенная и настольная, вторая будет оснащена базой со встроенным динамиком, напоминающим HomePod mini.

Устройство будет работать под собственной операционной системой без App Store, но с фирменными приложениями Apple в виде виджетов. Встроенные датчики смогут определять присутствие человека и изменять отображаемую информацию в зависимости от этого — например, показывать время и температуру, когда рядом никого нет, и включать панель управления при приближении пользователя.

Благодаря этой функции возможно автоматическое включение света при входе в комнату, а также индивидуальное распознавание пользователей. Hub будет поддерживать управление касаниями и голосовые команды через Siri, которая, по данным источников, может получить визуальное оформление, напоминающее иконку Finder.

Стоимость устройства может составить около 350 долларов, в зависимости от выбранной модели. Запуск Home Hub ожидается в период с марта по апрель 2026 года.