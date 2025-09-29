Apple готовит обновление iOS 26.0.1 с исправлением нескольких ошибок

Apple работает над выпуском обновления iOS 26.0.1, сообщает частный источник на X, ранее неоднократно делившийся достоверной информацией о будущих версиях iOS.

Изначально обновление планировалось с номером сборки 23A350, но теперь ожидается версия 23A355, что может указывать на большее количество исправлений или изменений. Недавно MacRumors зафиксировал следы iOS 26.0.1 в логах посетителей сайта, что подтверждает внутреннее тестирование инженерами Apple.

Предполагается, что iOS 26.0.1 исправит несколько ошибок, включая:

сбой камеры на iPhone Air и iPhone 17 Pro;

кратковременное отключение Wi-Fi на iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которое также прерывает работу беспроводного CarPlay;

проблемы с поиском в приложении Календарь у некоторых пользователей;

невозможность загрузки моделей Apple Intelligence на iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ожидается, что обновление выйдет в ближайшие дни. В то же время iOS 26.1 находится на стадии бета-тестирования и получит аналогичные исправления, а также добавит поддержку Apple Intelligence и Live Translation на совместимых AirPods для новых языков, а также небольшие изменения в Apple Music, Календаре, Фото и Safari.