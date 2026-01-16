Главная » Новости

Apple готовит новый монитор: модель A3350 появилась в базе регулятора

В китайской базе данных сертификации появился монитор Apple с номером модели A3350, сообщают источники MacRumors. Предполагается, что это может быть следующее поколение Studio Display или Pro Display XDR, однако точная модель пока неизвестна.

Файл указывает на использование высокопроизводительной LCD-панели, что совпадает с текущими версиями Studio Display и Pro Display XDR, но исключает OLED-дисплей для этой модели. Среди возможных функций нового Studio Display называют поддержку ProMotion с частотой до 120 Гц, HDR и чип A19 или A19 Pro. Версия с подсветкой mini-LED также будет оставаться LCD-панелью, так что сертификация не исключает эту опцию.

Текущий Studio Display был сертифицирован примерно за три месяца до запуска в марте 2022 года, поэтому новый монитор может выйти около марта–апреля 2026 года, возможно одновременно с новым Mac Studio на базе чипов M5.

Ожидается, что мини-LED и поддержка HDR обеспечат повышенную яркость и контрастность по сравнению с нынешней моделью. Новый чип должен улучшить производительность и работу камеры.

Существующая версия Studio Display оснащена 27-дюймовым LCD-экраном с разрешением 5K, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 600 нит, встроенной камерой и колонками, одним портом Thunderbolt 3 и тремя USB-C. В США цена стартует от 170 тыс. рублей.

