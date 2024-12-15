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Apple готовит новые устройства: обновления Apple TV и HomePod mini

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о планах Apple на следующий год, включая новое поколение телевизионной приставки Apple TV и обновление умной колонки HomePod mini.

С 2025 года Apple планирует отказаться от комбинированных чипов Bluetooth и Wi-Fi от Broadcom и перейти на собственную разработку, известную под кодовым названием Proxima. Этот чип разрабатывался в компании несколько лет и поможет сократить зависимость от сторонних производителей.

Разработка чипа Proxima начнется с новых устройств для дома, таких как Apple TV и HomePod mini, которые выйдут в 2025 году. В дальнейшем этот чип будет также использован в iPhone в 2025 году, а в iPad и Mac — в 2026 году.

Гурман не предоставил подробностей о технических характеристиках новинок, но предполагает, что в Apple TV появится более мощный процессор, а HomePod mini получит улучшенное звучание.

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