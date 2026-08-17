Apple готовит новые продукты: iOS 27, iPhone 18 Pro и обновлённые Mac

Компания Apple, судя по всему, завершает работу над первоначальной версией iOS 27 перед установкой системы на новые модели iPhone в следующем месяце, однако изменения продолжают вноситься — на этой неделе вышла уже пятая бета-версия. Обновление меняет внешний вид некоторых иконок приложений, корректирует интерфейс Liquid Glass, а также добавляет ряд менее заметных функций, делающих использование iPhone удобнее.

По данным утечки, будущий iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор ёмкостью 5391 мАч — почти на 12% больше, чем у iPhone 17 Pro Max (4823 мАч). Сведения основаны на изображении батареи для китайской версии устройства с SIM-лотком. При этом объём базовой памяти iPhone 18 Pro, по прогнозам, останется на уровне 256 ГБ, как и у предшественника, хотя один из аналитических центров ожидает роста себестоимости производства новых моделей примерно на 38% из-за подорожания памяти и других компонентов.

Инсайдер Ice Universe опубликовал изображения и видеообзор защитных плёнок для складного устройства, известного как «iPhone Ultra». Утечка подтверждает ряд ранее обсуждавшихся деталей дизайна: у аксессуара квадратные углы со стороны петли и скруглённые — с противоположной, что соответствует слухам об асимметричной конструкции. Кроме того, защитные накладки для камеры от сторонних производителей указывают на два ожидаемых варианта расцветки — серебристый и тёмно-синий.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple пересматривает линейку Apple Watch и рассматривает ряд радикально новых решений, сравнивая предстоящие изменения с переходом на складной iPhone. Среди обсуждаемых направлений — круглый дисплей и фитнес-трекеры без экрана. В более близкой перспективе не исключено возвращение керамического корпуса для Apple Watch — материала, отсутствовавшего в линейке со времён Series 5.

Гурман также ожидает, что в октябре Apple представит новый MacBook Pro на чипе M6 с 14-дюймовым дисплеем, а также обновлённые 24-дюймовые iMac на чипе M5 или M6 взамен нынешней версии на M4 — без существенных изменений в дизайне.

Кроме того, Apple сообщила, что пользователи с подпиской iCloud+ на 2 ТБ хранилища и более получат в iOS 27 новые функции приложения «Дом»: генерируемые описания видео с камер HomeKit Secure Video, поиск по видеозаписям и автоматический показ примечательных фрагментов.