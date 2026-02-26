Apple готовит новые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max

Apple работает над обновлёнными моделями MacBook Pro, которые могут быть представлены уже на следующей неделе перед мероприятием «Special Experience» 4 марта. Ожидается, что дизайн новых устройств останется без изменений: будут доступны 14- и 16-дюймовые варианты с чипами M5 Pro и M5 Max.

Ранее в октябре вышла базовая 14-дюймовая версия с чипом M5. Новые модели получат улучшенные процессоры M5 Pro и M5 Max, изготовленные по 3-нанометровой технологии TSMC, обеспечивающей прирост производительности и энергоэффективности. По прогнозам, многоядерная производительность процессоров вырастет до 20%, а графическая подсистема ускорится до 30%. Каждый графический блок дополнительно получит нейронный ускоритель для ускорения AI-задач, а также поддержку третьего поколения трассировки лучей, второго поколения динамического кэширования и улучшенных шейдерных ядер.

16-ядерный Neural Engine станет более энергоэффективным, а пропускная способность объединённой памяти увеличится. Предполагается, что M5 Pro и M5 Max также получат эти улучшения. Кроме того, возможно повышение скорости SSD, как это было реализовано в базовых моделях с чипом M5.

Эксперты отмечают, что если нет срочной необходимости в новом MacBook Pro, стоит подождать следующего поколения. Модели 2026 года могут получить OLED-дисплей, сенсорные возможности, Dynamic Island вместо выреза и оптимизацию macOS для работы с сенсорным экраном. Такие обновления будут сочетаться с чипами M6 Pro и M6 Max, что может стать существенным шагом вперёд по качеству дисплея и производительности.

Для тех, кто ограничен в бюджете или не нуждается в OLED и сенсорных функциях, версии с M5 Pro и M5 Max всё ещё могут быть актуальны. Новые модели MacBook Pro могут быть анонсированы через пресс-релиз уже на следующей неделе.