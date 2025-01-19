Apple готовит новые функции для умных часов Apple Watch в 2025 году

Apple планирует представить несколько новых функций для своих смарт-часов в 2025 году, включая модели Apple Watch Ultra 3, SE 3 и Series 11. После спокойного 2024 года ожидаются значительные обновления.

Одной из ключевых новинок станет поддержка спутниковой связи, позволяющая пользователям отправлять текстовые сообщения без сотовой связи или Wi-Fi. Эта функция будет полезна для любителей приключений в удалённых местах.

Также Apple добавит функцию мониторинга артериального давления, которая будет предупреждать пользователей о повышении показателей. Модель Watch SE 3 получит новый дизайн с большими дисплеями и современным корпусом.

Кроме того, ожидается переход на модемы 5G от MediaTek, что повысит скорость передачи данных. Apple разрабатывает коучинговый сервис на базе искусственного интеллекта для поддержки здоровья пользователей, а также обновит приложение «Здоровье» для улучшения функционала.

Все эти новшества будут доступны на новых моделях, ожидаемых в 2025 году.