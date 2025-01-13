Apple готовит масштабное обновление для своих Apple Watch

Apple проведет большое обновление для всех моделей своих умных часов, включая новые Apple Watch SE, которые получат новый дизайн.

Также серьёзные изменения будут проведены для Apple Watch Series 11 и Ultra 3. В числе ожидаемых нововведений — функции мониторинга здоровья и поддержка спутниковой связи.

Apple Watch Ultra 3 получит поддержку спутниковой связи и 5G RedCap, что расширит возможности подключения. Также в новых моделях будет представлена функция измерения артериального давления, которая, по информации 9to5Mac, не предоставит точные значения, но будет предупреждать о возможных проблемах со здоровьем.

Эта функция, первоначально запланированная для Apple Watch Series 10, была отложена из-за тонкого дизайна, но теперь готовится к запуску в этом году. Если все слухи подтвердятся, это будет первое полное обновление всей линейки Apple Watch с 2022 года.

Кроме того, в будущем компания планирует внедрить умные функции и в другие устройства, такие как новые AirPods с мониторингом сердечного ритма и другими полезными опциями.