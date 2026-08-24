Apple готовит магазины к запуску новых устройств для умного дома

Apple начала подготовку розничных магазинов к появлению новых устройств для дома. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, этой осенью компания планирует изменить оформление некоторых зон в фирменных магазинах.

Речь идёт о так называемых Avenues — стендах вдоль стен магазинов, где сейчас размещаются HomePod, Apple TV, AirPods, Beats и аксессуары сторонних производителей. В этих зонах планируют переставить отдельные секции и добавить новые места для демонстрации устройств.

Среди ближайших новинок ожидаются обновлённые Apple TV и HomePod mini. По предварительной информации, оба устройства получат более производительные чипы для работы с функциями Siri на базе искусственного интеллекта, но заметных изменений дизайна не ожидается.

Однако масштаб подготовки магазинов может быть связан с выходом нового домашнего хаба Apple с экраном, который ранее называли HomePod with Display или HomePad. По данным Гурмана, устройство могут представить в период с октября 2026 года до начала 2027 года.

Ожидается, что хаб получит квадратный экран диагональю около 7 дюймов и будет продаваться с настольной подставкой либо креплением на стену. Для него Apple якобы разрабатывает новую операционную систему на базе tvOS с интеграцией Siri и ИИ-функций.

Обнаруженные в коде macOS Tahoe 26.7 сведения указывают на возможность использования на главном экране специальной галереи виджетов. Пользователи смогут настраивать значки, виджеты и циферблаты, а система сможет автоматически предлагать виджеты с подключённого iPhone.

По словам Гурмана, Apple потребуется отдельное пространство в магазинах, чтобы покупатели могли увидеть возможности нового хаба и понять принцип его работы в составе домашней экосистемы.