Apple готовит MacBook Pro с первым в истории 2-нанометровым чипом M6

По данным Bloomberg, Apple планирует представить чип M6 в конце 2026 года. Впервые он выйдет как самостоятельный продукт — без версий M6 Pro и M6 Max: высокопроизводительные варианты Apple отложила до выхода серии M7 в 2027 году.

M6 станет первым чипом Apple, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу вместо 3-нанометрового, который компания использовала несколько поколений подряд. По имеющимся сведениям, производством займётся TSMC по технологии N2. Переход на новый техпроцесс позволяет разместить больше транзисторов на кристалле, что, как правило, даёт прирост производительности и энергоэффективности. Помимо этого, новые чипы TSMC переходят на упаковку WMCM, которая теснее интегрирует процессор, графику, память и нейронный движок, улучшая обмен данными между компонентами.

Пропускная способность памяти в M6 составит около 200 ГБ/с против 153 ГБ/с у M5. Чип получит обновлённую архитектуру памяти, усиленный нейронный движок и улучшенные кодеки видео. GPU вырастет с 10 до 12 ядер и будет оптимизирован под задачи искусственного интеллекта.

Первым устройством с M6 может стать базовый 14-дюймовый MacBook Pro — его последний раз обновляли в октябре 2025 года. Также рассматриваются обновления Mac mini, iMac и MacBook Air, однако конкретно упоминается лишь MacBook Pro.