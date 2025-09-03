Главная » Новости

Apple готовит лёгкую и доступную версию Vision Air к 2027 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple готовит лёгкую и доступную версию Vision Air к 2027 году

По информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует выпустить в 2027 году новую модель гарнитуры смешанной реальности под названием Vision Air. Устройство станет облегчённой и более доступной альтернативой Vision Pro.

Ожидается, что вес новинки будет снижен более чем на 40% по сравнению с текущей моделью, которая составляет около 1,375 фунта. Таким образом, Vision Air будет весить менее одного фунта. Также предполагается, что цена устройства уменьшится более чем вдвое — с $3,499 до примерно $1,750. Это делает его ближе по стоимости к премиальным моделям Mac и будущему складному iPhone.

Ранее сообщалось, что для снижения массы Apple может использовать титановую конструкцию, а также обновить дизайн и корпус аккумулятора. По прогнозам, в первый год продаж компания может реализовать около миллиона единиц Vision Air, что значительно превышает объём поставок Vision Pro, составивший 400 тысяч штук.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.