Apple готовит лёгкую и доступную версию Vision Air к 2027 году

По информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует выпустить в 2027 году новую модель гарнитуры смешанной реальности под названием Vision Air. Устройство станет облегчённой и более доступной альтернативой Vision Pro.

Ожидается, что вес новинки будет снижен более чем на 40% по сравнению с текущей моделью, которая составляет около 1,375 фунта. Таким образом, Vision Air будет весить менее одного фунта. Также предполагается, что цена устройства уменьшится более чем вдвое — с $3,499 до примерно $1,750. Это делает его ближе по стоимости к премиальным моделям Mac и будущему складному iPhone.

Ранее сообщалось, что для снижения массы Apple может использовать титановую конструкцию, а также обновить дизайн и корпус аккумулятора. По прогнозам, в первый год продаж компания может реализовать около миллиона единиц Vision Air, что значительно превышает объём поставок Vision Pro, составивший 400 тысяч штук.