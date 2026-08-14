Apple готовит как минимум пять новых устройств на iPhone-презентации в сентябре

Компания Apple планирует представить не менее пяти новых устройств на своём традиционном сентябрьском мероприятии, посвящённом iPhone, а также не исключено анонсирование гаджетов, ожидающих внедрения ИИ-версии Siri, в частности Apple TV.

iPhone 18 Pro внешне будет напоминать iPhone 17 Pro, но получит уменьшенный Dynamic Island. Среди внутренних изменений — широкоугольная камера с переменной диафрагмой для более точного контроля освещения и новый процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу. Улучшение автономности ожидается за счёт обновлённого чипа и усовершенствованного дисплея LTPO+ OLED, а также, возможно, более энергоэффективного модема C2 и сетевого чипа N2. Особым цветом этого года станет тёмно-вишнёвый оттенок, также будет доступен светло-голубой вариант.

iPhone 18 Pro Max получит тот же набор функций, что и iPhone 18 Pro, однако будет отличаться увеличенными батареей и экраном. Согласно ряду источников, эта модель окажется немного толще, чем iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro, что связано с установкой более ёмкого аккумулятора по сравнению с прошлогодними моделями. Обе модели — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — могут подорожать по сравнению с iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на сумму до 300 долларов (около 25 100 рублей по текущему курсу ЦБ). При этом, повысив цены на Mac и iPad, Apple пока не меняла стоимость iPhone, дожидаясь сентябрьского обновления линейки.

Первый складной iPhone компании также близок к выходу. Устройство, известное как «iPhone Ultra», в закрытом виде получит экран диагональю около 5,5 дюйма, а в развёрнутом — около 7,8 дюйма, с соотношением сторон 4:3, как у iPad, что при использовании в разложенном состоянии будет напоминать работу с iPad mini. Предположительно, Apple применит конструкцию шарнира, минимизирующую заметность сгиба, а также оснастит устройство тем же 2-нанометровым чипом A20, что используется в моделях 18 Pro.

Складной iPhone, как ожидается, получит две батареи, расположенные по обеим сторонам корпуса, но будет ограничен двухлинзовой системой задней камеры. Из-за небольшой толщины устройства система TrueDepth для Face ID в нём не поместится, поэтому, по имеющимся данным, будет использоваться Touch ID. Стоимость складного iPhone может составить от 2000 до 2500 долларов (примерно от 167 600 до 209 500 рублей по текущему курсу ЦБ). Также появлялись сообщения о производственных сложностях при выпуске складного iPhone и о том, что его релиз может состояться позже, чем у iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — Apple анонсирует устройство в сентябре, а начнёт продажи несколько позднее, по аналогии с тем, как ранее поступила с iPhone X в 2017 году.

Apple Watch Series 12 в этом году получат достаточно скромное обновление без изменений в дизайне, однако устройство может обзавестись более быстрым чипом серии S, улучшениями в функциях здоровья и фитнеса, а также увеличенной батареей для более продолжительной работы. Apple Watch Ultra 4 получат такое же обновление процессора, что и Series 12; по данным издания DigiTimes, информация которого не всегда подтверждается, эта модель также может стать тоньше и получить усовершенствованные сенсорные функции.

Помимо этого, до конца года Apple может выпустить и другие продукты для дома, а также обновлённые модели Mac, хотя не исключено проведение отдельного мероприятия в октябре или ноябре — с учётом разработки целого ряда устройств для умного дома и, предположительно, полностью нового домашнего хаба, такое отдельное событие выглядит вероятным.

Среди ожидаемых устройств — домашний хаб с квадратным экраном диагональю 7 дюймов для управления умным домом, просмотра фото, видеозвонков и отображения информации, с полноценной интеграцией ИИ-Siri и поддержкой приложений Apple (релиз возможен уже в 2026 году либо перенесён на начало 2027-го); обновлённая приставка Apple TV 4K с более быстрым процессором, увеличенным объёмом памяти и новым сетевым чипом; обновлённая колонка HomePod mini с новым чипом и дополнительными цветовыми решениями; полноразмерная колонка HomePod с новым чипом, а также собственная камера видеонаблюдения для умного дома, разработка которой ведётся параллельно с домашним хабом.

Среди других возможных релизов до конца 2026 года — iPad mini с OLED-дисплеем, обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6, iMac на чипе M6, топовый MacBook Pro с OLED-экраном и сенсорным управлением, а также новые модели Mac mini и Mac Studio, однако маловероятно, что эти продукты будут представлены именно на сентябрьской презентации iPhone.

При этом Apple не планирует выпускать стандартный iPhone 18 в сентябре 2026 года — линейка будет сосредоточена на более дорогих моделях, а iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 выйдут весной 2027 года. Обновление модели Apple Watch SE в этом году также не запланировано.

Отдельным событием станет смена руководства компании: 1 сентября Тим Кук покинет пост генерального директора Apple, перейдя на должность исполнительного председателя, а его преемником станет Джон Тернус, который и возглавит сентябрьскую презентацию — по имеющимся данным, участие Кука в мероприятии не ожидается.

Исходя из истории предыдущих презентаций, мероприятие с наибольшей вероятностью пройдёт во вторник, 8 сентября, либо в среду, 9 сентября — 7 сентября в США отмечается День труда, и организаторы, вероятно, не станут привлекать представителей СМИ к поездкам в праздничный день. Австралийское издание ChannelNews сообщило, что мероприятие состоится 8 сентября, однако точность этой информации пока не подтверждена. Если презентация действительно пройдёт 8 или 9 сентября, предзаказы традиционно должны стартовать в пятницу, 11 сентября, однако эта дата совпадает с 25-летием терактов 11 сентября, поэтому Apple может перенести старт предзаказов на субботу, 12 сентября — по аналогии с ситуацией 2015 года, когда дата предзаказа iPhone 6s также приходилась на 11 сентября.