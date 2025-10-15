Apple готовит к выпуску MacBook Pro с чипом M5 и возможным новым цветом

Apple планирует представить обновлённый MacBook Pro с новым чипом M5, возможно, уже завтра. Устройство станет одним из первых ноутбуков с процессором следующего поколения, который заменит M4.

Чип M5 создаётся по более совершенной 3-нанометровой технологии TSMC и обещает рост производительности и энергоэффективности. По данным утечки, тестированный iPad Pro с M5 показал на 12% более высокую многопоточную производительность CPU и на 36% ускоренный GPU по сравнению с M4. Версия M5 для MacBook Pro может получить 10-ядерный процессор, аналогичный нынешнему M4 в 14-дюймовом MacBook Pro.

Ожидается, что дизайн ноутбука останется прежним, как у версии с чипом M4. Возможно появление нового цвета: тизер продукта демонстрирует устройство с синеватым оттенком, что может соответствовать цвету iPhone 17 Pro.

Новых функций помимо чипа M5 пока не подтверждено. Теоретически Apple могла бы добавить 18-мегапиксельную фронтальную камеру с технологией Center Stage или новый сетевой чип N1 с поддержкой Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, но это потребовало бы серьёзных внутренних изменений.

Похоже, обновление затронет только базовую 14-дюймовую модель. Более мощные версии с чипами M5 Pro и M5 Max ожидаются только в начале 2026 года.

Эксперты советуют тем, кто не нуждается в срочном обновлении, подождать: будущие модели после конца 2025 – начала 2026 года могут получить OLED-дисплей и чип M6, что станет значительным шагом вперёд по качеству экрана и дизайну.