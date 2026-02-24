Apple готовит к выпуску iPhone 17e с рядом обновлений в марте 2026

В начале марта Apple представит iPhone 17e — обновлённую версию бюджетного iPhone 16e, который дебютировал в феврале 2025 года. Устройство сохранит схожий дизайн с предыдущей моделью: 6,1‑дюймовый экран, одинарную заднюю камеру и чёрный и белый варианты корпуса.

Экран iPhone 17e будет таким же, как у 16e, с частотой обновления 60 Гц. Технология 120 Гц ProMotion, доступная в стандартном iPhone 17, для бюджетной модели не предусмотрена. Также устройство не получит функцию Always‑On Display и ограничено по яркости и поддержке HDR.

Слухи указывают на возможное появление Dynamic Island вместо привычного выреза под камеру. Эта технология позволяет разместить фронтальную камеру и систему TrueDepth в виде компактного «пилюлевидного» выреза, занимая меньше места на экране, хотя окончательное решение пока неизвестно.

iPhone 17e будет работать на процессоре A19, аналогичном модели iPhone 17, но с возможным понижением частот для удешевления. Чип обеспечивает улучшенные CPU, GPU, процессор изображений и Neural Engine для ускоренной работы AI‑моделей. Объём оперативной памяти останется на уровне 8 ГБ.

Отмечается, что iPhone 17e получит поддержку MagSafe, что позволит ускорить беспроводную зарядку с 7,5 Вт до минимум 15 Вт и совместимость с аксессуарами серии. Задняя камера останется 48-мегапиксельной, фронтальная — 12‑мегапиксельной без значительных обновлений.

Для сетевых подключений iPhone 17e будет использовать модем C1X, более быстрый и энергоэффективный по сравнению с C1, а Wi‑Fi и Bluetooth чип N1, скорее всего, будет исключён для снижения стоимости.

Цена iPhone 17e ожидается на уровне $599, что примерно 71 400 рублей по текущему курсу ЦБ. Презентация устройства намечена на мероприятие Apple «Special Experience» 4 марта 2026 года, а сама продажа стартует в течение той же недели.