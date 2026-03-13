Apple готовит к массовому выпуску первый складной iPhone

Производство экранов для первого складного iPhone Apple приближается к масштабному запуску.

По данным источников в соцсети Weibo, компания Samsung Display начнёт массовое изготовление OLED-панелей для устройства в мае 2026 года. Другие инсайдеры отмечают, что экран нового складного iPhone может быть более плоским по сравнению с большинством существующих складных смартфонов, что свидетельствует о значительном снижении складки на дисплее.

Ранее сообщалось, что панели Samsung практически лишены складки или полностью её не имеют. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, используемая Apple технология уменьшает складку, но полностью её не устраняет, оставляя результат «неидеальным».

Ожидается, что первый складной iPhone будет оснащён 7,8-дюймовым основным экраном без складки, 5,5-дюймовым внешним дисплеем, датчиком Touch ID, двумя камерами на тыльной стороне, чипом A20 и модемом «C2». Устройство планируется представить вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max этой осенью, при этом объёмы производства, скорее всего, будут нарастать ближе к запуску.