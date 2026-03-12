Apple готовит iPhone Fold с интерфейсом в стиле iPad и поддержкой многозадачности

Предстоящий складной iPhone, дебют которого ожидается в сентябре, будет сочетать функции iPhone и iPad, сообщает Bloomberg.

При раскрытии устройства интерфейс будет напоминать iPad и поддерживать многозадачность с двумя приложениями, работающими бок о бок. До этого ни один iPhone не позволял запускать несколько приложений одновременно, кроме режима «картинка в картинке».

Многие приложения получат боковые панели слева, а разработчикам предоставят инструменты для адаптации существующих программ под новый интерфейс.

iPhone Fold будет чем-то вроде гибрида iPhone и iPad: в закрытом виде он напоминает обычный iPhone, а в раскрытом — по размеру близок к iPad mini. Apple выбрала более широкую форму с соотношением сторон 4:3, что удобно для работы с двумя приложениями одновременно, просмотра видео и других задач, привычных пользователям iPad.

В закрытом состоянии внешний экран будет отображать приложения и получать фронтальную камеру с вырезом для селфи, но Face ID не предусмотрен — вместо него используется сканер отпечатка пальца в кнопке питания. Камера поддерживает функции Dynamic Island для уведомлений и Live Activities. Встроенная под экран камерa была протестирована, но качество снимков оказалось ниже, поэтому выбрали видимую фронтальную камеру. На задней панели будет двойная камера, без тройного модуля из-за ограниченного пространства.

Несмотря на некоторые функции дисплея, доступные на iPad, iPhone Fold будет работать на iOS, а не iPadOS, и не поддерживать полный набор функций многозадачности iPad, а также приложения iPadOS.

Ожидаемая цена iPhone Fold составит около $2 000, что сделает его самым дорогим iPhone в линейке 2026 года.