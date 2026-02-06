Apple готовит iPhone 17e и iPad 12 с обновлёнными процессорами и MagSafe

Японский блог Mac Otakara опубликовал новые сведения о будущих устройствах Apple — iPhone 17e и iPad 12, релиз которых ожидается в ближайшие месяцы.

iPhone 17e станет преемником модели 16e, представленной в феврале 2025 года с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A18, одной 48-мегапиксельной камерой, кнопкой Action и портом USB‑C. По данным источников, дизайн iPhone 17e будет близок к 16e: устройство сохранит челку и не получит Dynamic Island.

Ожидаются три ключевых обновления:

Процессор A19 — новая модель обеспечит более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с A18.

— новая модель обеспечит более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с A18. Модем C1X — второй поколение 5G и LTE-модема, который в два раза быстрее предшественника и является самым энергоэффективным модемом для iPhone на данный момент.

— второй поколение 5G и LTE-модема, который в два раза быстрее предшественника и является самым энергоэффективным модемом для iPhone на данный момент. Чип N1 — для Wi‑Fi, Bluetooth и Thread, аналогичный используемому в iPhone Air, поддерживает Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6, улучшая работу функций Personal Hotspot и AirDrop.

iPhone 17e, как ожидается, сохранит одинарную заднюю камеру, а также получит поддержку MagSafe с магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 20–25 Вт и возможность крепления аксессуаров.

iPad 12, по данным источников, будет иметь дизайн, схожий с iPad 11, но получит новый процессор A18 с Apple Intelligence и увеличенный объём оперативной памяти до 8 ГБ против 6 ГБ в предыдущей модели.

Согласно отдельному сообщению Macwelt, анонс iPhone 17e может состояться 19 февраля, в день, совпадающий с прошлогодним релизом iPhone 16e. Стоимость устройства пока не уточняется; в США iPhone 16e стартовал с $599, что примерно 46 000 рублей по текущему курсу.