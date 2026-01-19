Главная » Новости

Apple готовит iOS 27 с новыми функциями и улучшенной производительностью

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Хотя релиз iOS 27 ожидается только через несколько месяцев, уже появилось множество слухов о функциях, которые могут войти в обновление. Первая бета-версия iOS 27 должна быть представлена на WWDC 2026 в июне, а для всех совместимых iPhone обновление станет доступно в сентябре.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, iOS 27 будет схожа с Mac OS X Snow Leopard, так как Apple намерена сосредоточиться на повышении качества и оптимизации работы системы. Вместе с тем ожидается появление новых функций, преимущественно в рамках направления Apple Intelligence.

Среди предполагаемых нововведений:

  • Siri станет более персонализированной: обновлённый дизайн, проактивные подсказки и возможность запоминать предыдущие беседы.
  • Расширение возможностей Apple Intelligence: появление AI-календаря, а также сервис Apple Health+ с искусственным интеллектом, который будет предлагать план питания и медицинские рекомендации. Часть функций будет поддерживаться технологией Google Gemini.
  • Поддержка спутникового интернета 5G, вероятно, только на моделях iPhone 18 Pro. Также обсуждаются функции Apple Maps через спутник и возможность отправки и получения фото через Messages с использованием спутниковой связи.
