Apple готовит iOS 27 с новыми функциями и улучшенной производительностью

Хотя релиз iOS 27 ожидается только через несколько месяцев, уже появилось множество слухов о функциях, которые могут войти в обновление. Первая бета-версия iOS 27 должна быть представлена на WWDC 2026 в июне, а для всех совместимых iPhone обновление станет доступно в сентябре.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, iOS 27 будет схожа с Mac OS X Snow Leopard, так как Apple намерена сосредоточиться на повышении качества и оптимизации работы системы. Вместе с тем ожидается появление новых функций, преимущественно в рамках направления Apple Intelligence.

Среди предполагаемых нововведений: