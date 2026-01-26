Apple готовит более 20 новинок к выпуску в 2026 году

В 2026 году Apple планирует представить более 20 новых устройств, включая обновления для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, а также ряд уникальных продуктов. Среди них ожидается полностью новый смарт-хаб для умного дома, запуск которого ранее откладывался до появления более персонализированной версии Siri. Также в этом году могут выйти складной iPhone, более доступный MacBook с чипом A18 Pro и другие устройства.

Первая половина 2026 года

До конца июня могут быть представлены следующие модели:

iPhone 17e с чипом A19, поддержкой MagSafe и Dynamic Island;

с чипом A19, поддержкой MagSafe и Dynamic Island; iPad Air обновлённый с M3 на M4;

обновлённый с M3 на M4; iPad с A16 → A18 или A19;

с A16 → A18 или A19; MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max → M5 Pro/Max и поддержкой PCIe 5.0;

с чипами M4 Pro/Max → M5 Pro/Max и поддержкой PCIe 5.0; MacBook Air с чипом M5;

с чипом M5; Более доступный MacBook с A18 Pro, 12,9-дюймовым экраном и яркими цветами;

с A18 Pro, 12,9-дюймовым экраном и яркими цветами; Mac Studio с чипами M5 Max/Ultra;

с чипами M5 Max/Ultra; Studio Display с Mini-LED, ProMotion до 120 Гц, HDR и чипом A19 или A19 Pro;

с Mini-LED, ProMotion до 120 Гц, HDR и чипом A19 или A19 Pro; Home Hub с персонализированной Siri, 6–7-дюймовым экраном, чипом A18, FaceTime и возможностью настольного или настенного размещения;

с персонализированной Siri, 6–7-дюймовым экраном, чипом A18, FaceTime и возможностью настольного или настенного размещения; Камера безопасности Apple с поддержкой HomeKit.

Вторая половина 2026 года

Сентябрь–декабрь могут принести:

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с чипом A20 Pro, узкой Dynamic Island, упрощённым управлением камерой, переменной диафрагмой, веб-браузером через спутник и модемом C2 для 5G;

с чипом A20 Pro, узкой Dynamic Island, упрощённым управлением камерой, переменной диафрагмой, веб-браузером через спутник и модемом C2 для 5G; Складной iPhone с 7,7-дюймовым внутренним экраном и 5,3-дюймовым внешним, двумя камерами сзади, Touch ID вместо Face ID;

с 7,7-дюймовым внутренним экраном и 5,3-дюймовым внешним, двумя камерами сзади, Touch ID вместо Face ID; Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с новым чипом, изменениями дизайна и возможным Touch ID;

и с новым чипом, изменениями дизайна и возможным Touch ID; MacBook Pro с крупным редизайном, чипами M6 Pro/Max, OLED-экраном, сенсорным управлением, Dynamic Island и модемом C2;

с крупным редизайном, чипами M6 Pro/Max, OLED-экраном, сенсорным управлением, Dynamic Island и модемом C2; AirPods Pro 3 с инфракрасной камерой для AI-функций.

Продукты с менее определёнными сроками

Некоторые устройства, анонсированные в 2025 году, могли появиться только в 2026-м: Apple TV с A17 Pro и FaceTime, HomePod mini с чипом S9 и Wi-Fi 7, AirTag с увеличенным радиусом слежения, а также Apple Glasses с AR, Face ID-дверной звонок, iPad mini с чипом A19/A20 Pro и Mac mini с M5/M5 Pro.