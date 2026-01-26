Apple готовит более 20 новинок к выпуску в 2026 году

В 2026 году Apple планирует представить более 20 новых устройств, включая обновления для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, а также ряд уникальных продуктов. Среди них ожидается полностью новый смарт-хаб для умного дома, запуск которого ранее откладывался до появления более персонализированной версии Siri. Также в этом году могут выйти складной iPhone, более доступный MacBook с чипом A18 Pro и другие устройства.
Первая половина 2026 года
До конца июня могут быть представлены следующие модели:
- iPhone 17e с чипом A19, поддержкой MagSafe и Dynamic Island;
- iPad Air обновлённый с M3 на M4;
- iPad с A16 → A18 или A19;
- MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max → M5 Pro/Max и поддержкой PCIe 5.0;
- MacBook Air с чипом M5;
- Более доступный MacBook с A18 Pro, 12,9-дюймовым экраном и яркими цветами;
- Mac Studio с чипами M5 Max/Ultra;
- Studio Display с Mini-LED, ProMotion до 120 Гц, HDR и чипом A19 или A19 Pro;
- Home Hub с персонализированной Siri, 6–7-дюймовым экраном, чипом A18, FaceTime и возможностью настольного или настенного размещения;
- Камера безопасности Apple с поддержкой HomeKit.
Вторая половина 2026 года
Сентябрь–декабрь могут принести:
- iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с чипом A20 Pro, узкой Dynamic Island, упрощённым управлением камерой, переменной диафрагмой, веб-браузером через спутник и модемом C2 для 5G;
- Складной iPhone с 7,7-дюймовым внутренним экраном и 5,3-дюймовым внешним, двумя камерами сзади, Touch ID вместо Face ID;
- Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с новым чипом, изменениями дизайна и возможным Touch ID;
- MacBook Pro с крупным редизайном, чипами M6 Pro/Max, OLED-экраном, сенсорным управлением, Dynamic Island и модемом C2;
- AirPods Pro 3 с инфракрасной камерой для AI-функций.
Продукты с менее определёнными сроками
Некоторые устройства, анонсированные в 2025 году, могли появиться только в 2026-м: Apple TV с A17 Pro и FaceTime, HomePod mini с чипом S9 и Wi-Fi 7, AirTag с увеличенным радиусом слежения, а также Apple Glasses с AR, Face ID-дверной звонок, iPad mini с чипом A19/A20 Pro и Mac mini с M5/M5 Pro.